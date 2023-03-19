Білоруський фахівець Леонід Кучук залишився без роботи після того, як його підопічні програли Шахтарю.

Рух на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення Леоніда Кучука – прямо після програного поєдинку з Шахтарем.

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Білорус працював на чолі клубу двічі – з лютого по грудень 2019-го та з серпня 2021 року до сьогоднішнього дня.

Наразі Рух опинився у скрутній ситуації, застрягши внизу турнірної таблиці – 14 місце та 17 очок в активі. Втім, відставання від рятівної 12-ї сходинки становить аж 1 пункт.

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