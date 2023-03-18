Чемпіонат України U-19, 18-й тур

Шахтар U-19 – Рух U-19 – 0:2

Голи: Теслюк, 22, Кітела, 88

Шахтар близький до продовження контракту зі своїм лідером – гравець взимку міг опинитись в АПЛ

У Щасливому зустрічалися лідери молодіжного чемпіонату України. На момент початку гри, яка через повітряну тривогу стартувала на годину пізніше, Рух U-19 випереджав Шахтар на 3 очки. У стартовому складі "гірників" на позиції лівого вінгера з'явився Хусрав Тоіров, для якого це був дебют за "помаранчево-чорних".

У першому таймі саме новачок виділявся у складі донеччан. Тоіров раз за разом сміливо ішов обігрувати суперників, які декілька разів зупиняли швидкого таджика лише за допомогою фолів. Щоправда, інколи Хусрав відверто перетримував м'яч, затягуючи з пасом на партнерів.

До 22-ї хвилини моментів біля обох воріт практично не було, але жахлива помилка гравців Шахтаря втілилася у пропущений гол. Після банального виносу захисник невдало скинув назад на Твардовського, кіпер впав, а Денис Теслюк вразив порожні ворота. 0:1.

"Гірники" відповіли неточним ударом Тоірова. Він же ледь не видряпав м'яч у трьох суперників на лінії штрафного, але таки не зміг пробити. Був шанс у підопічних Оскара Латурутри і після кутового, проте удар головою теж був невлучним. Саме Хусрав Тоіров був головною ударною силою Шахтаря до перерви, який завершився мінімальною перевагою Руха.

По перерві градус напруги підвищився. Моментів, як і в першому таймі, було обмаль, зате пауз, фолів, вимагань пенальті та нервів не бракувало. Дійшло і до штовханини, яку жовтими картками вгамував арбітр. Це, схоже, завело Шахтар, який впродовж останньої 15-хвилинки нарешті почав створювати класні моменти, але голкіпер львів'ян Герета був на місці.

Втім, відігратися "гірники" так і не зуміли, а на 88-й хвилині Андрій Кітела дальнім ударом поставив крапку в матчі. Вже у компенсований час "гірники" мали супершанс забити гол престижу, однак їм знову не пощастило. Глущенко зі штрафного пробив у хрестовину.

0:2 – Рух відірвався від Шахтаря на 6 очок і зміцнив лідерство у чемпіонаті U-19. Динамо, яке розбило Зорю 5:1, потіснило "помаранчево-чорних" на третє місце, але зіграло на матч більше.

Шахтар заробив понад €43 млн за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік