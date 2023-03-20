Львівський клуб вже має фахівця, який працюватиме з основною командою.

Після відставки Кучука Рух до наступних матчів готуватиме Віталій Пономарьов – тренер Руху U-19, інформує Sportarena.

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Найближчий матч львів'яни проведуть в УПЛ 2 квітня проти Зорі. Додамо, що про звільнення Кучука стало відомо після завершення гри з Шахтарем (2:0 на користь "гірників").

Наразі Рух опинився у скрутній ситуації, застрягши внизу турнірної таблиці – 14 місце та 17 очок в активі. Втім, відставання від рятівної 12-ї сходинки становить лише 1 пункт.

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