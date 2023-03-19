"Динамо виглядало дуже слабо. Я не побачив ні моментів, ні нормальних атак. Коли дивився їхні останні ігри, то зрозумів, що Луческу треба йти. Так, він хороший тренер, багато зробив, але він уже не тягне.

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В одному зі своїх інтерв'ю він сам сказав, що йому вже тяжко. Тут він має рацію. Тим більше, зараз у Динамо йому просто нема з ким працювати, гравці там слабкі. З цим підбором футболістів Динамо не могло виступити краще у єврокубках.

Поки вони когось не куплять, нічого розумного не буде. Динамо зараз звичайний середняк чемпіонату України", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, напередодні Динамо мінімально поступилось Зорі і після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки.

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