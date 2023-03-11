"Те, що Зінченко робить зараз в Арсеналі, Гвардіола почав використовувати ще в Баварії – переставляти флангових захисників у центр поля. Згодом те саме він робив у Манчестер Сіті. Потім Артета це підхопив і зараз намагається використовувати в Арсеналі. Навіть Тірні по ходу матчів теж опинявся в центрі півзахисту.

Зінченко домінує в Арсеналі – фанати другий місяць поспіль божеволіють від українця

Це вплив Пепа. Його бачення конкретних футболістів на конкретних позиціях за певних обставин. Дуже важливо, що Зінченко це все дуже органічно сприймав. Це було в Сіті, і зараз ми те саме бачимо в Арсеналі – наскільки важливим є Зінченко на цій позиції і яким є його внесок у загальний настрій команди, яка веде боротьбу за чемпіонство. Саме для цього Артета запрошував Зінченка в Арсенал. Цікаво побачити, на якій позиції його використовуватиме постійний тренер збірної України", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

"Каноніри" після 26-ти турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 очок.

Зінченко показав промені та пітьму, роздмухав скандал, помстився та вибив ворожого капітана – вечір вогню в ЛЄ