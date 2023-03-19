Італія, Серія А, 27-й тур

Сампдорія – Верона – 3:1

Голи: Габ'ядіні, 24, 35, Дзанолі, 90+8 – Фараоні, 88

Торіно – Наполі – 0:4

Голи: Осімхен, 9, 51, Кварацхелія, 35, Ндомбеле, 68

Фіорентина – Лечче – 1:0

Гол: Галло, 27 (аг.)

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Сампдорія і Верона глухо сиділи у зоні вильоту, тому обом очки потрібні як повітря. Генуезці перебували на дні таблиці, відстаючи від "мастифів" на 7 пунктів, а від рятівного 17-го місця аж на 12. Тим не менш, саме господарі потужніше провели перший тайм. Сампдорія мала купу моментів, а забивав лише Маноло Габ'ядіні. Форвард з досвідом виступів за збірну Італії оформив дубль. Спочатку 31-річний Габ'ядіні найкраще розібрався у хаосі штрафного майданчика, а потім розкішно вліпив під поперечину після скидки суперника.

По перерві довелося працювати обороні Сампи з резервним кіпером Мартіном Терком, який підміняє травмованого Аудеро. 19-річний словенець здійснив кілька вражаючих сейвів. Якщо ж Верона таки забивала, то втручався VAR. Повтори скасували два голи Адольфо Гаїча, який належить московському ЦСКА. Бригада польових арбітрів двічі "проспала" офсайди аргентинця, проте система відновлювала справедливість.

Під завісу зустрічі Фараоні нарешті легально вразив ворота Терка. Арбітр додав аж 7 хвилин, які дозволили Сампдорії закріпити перевагу. Команда Станковіча здобула першу домашню перемогу в нинішньому чемпіонаті (попередня була ще 16 травня!) та піднялася на передостанню сходинку, але говорити про порятунок зарано. Верона залишається на відстані 5 пунктів від Спеції Віктора Коваленка.

Наполі на виїзді знищив Торіно. Осімхен оформив дубль, відзначившись у кожному з таймів. Між його голами свій черговий м'яч забив Кварацхелія (вже 14-й у поточному сезоні) – Лінетті промахнувся і замість сфери завдав удару по ногах суперника, привізши пенальті у власні ворота. Варто згадати і про момент Санабрії в середині першої сорокап'ятихвилинки, коли після його пострілу круглий струсонув стійку. На 68-й хвилині Ндомбеле, який тільки-но вийшов на заміну, з передачі Хвічі довів рахунок до розгромного. Наполі продовжує на всіх парах мчати до чемпіонства.

Продовжує вдалу серію Фіорентина. Після виходу у чвертьфінал Ліги конференцій черговою жертвою підопічних Вінченцо Італьяно стало Лечче. Долю зустрічі вирішив автогол – Антоніно Галло зрізав м'яч у власні ворота. Перемога "фіалок" стала четвертою поспіль у чемпіонаті і підняла їх одразу на дев'яту сходинку.

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