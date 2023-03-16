"Єдиний спосіб пройти – грати з голодом та мотивацією. Я хочу перемагати у кожному матчі, тож у тих, хто заробляє сотні тисяч євро, не повинно бути виправдань. Перш ніж досягти успіху в єврокубках, спочатку нам потрібно досягти успіху в Італії. Очевидно, що ми намагатимемося пройти АЗ і створити їм проблем.

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Лаціо грає кожні три дні з 3 січня через чемпіонат світу. Це неминуче призводить до травм та поганого футболу, але, схоже, це нікого не хвилює. Не хвилює їх і те, що ми гратимемо на ганебному полі. Мене смішить, що попереду є ще й перерва на міжнародні матчі. Принаймні мені пощастило, що я вже старий і мені скоро на пенсію", – сказав 64-річний тренер Лаціо на прес-конференції.

Лаціо зіграє проти АЗ в гостях 16 березня в рамках Ліги конференцій. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що в першому матчі італійський клуб програв з рахунком 1:2

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