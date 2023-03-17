В рамках програми дня у 27 турі Серії А провели два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 27-й тур

Сассуоло – Спеція – 1:0

Голи: Берарді, 71 (пен)

Аталанта – Емполі – 2:1

Голи: Де Рон, 58, Хьойлунд, 88 – Ебуехі, 44

Віктор Коваленко не зміг допомогти Спеції у виїзному матчі Сассуоло, тому що залишився в запасі. "Нероверді" покарали за таке ставлення до українця. Господарі перебили суперника по ударах (14-10) і явних гольових нагодах (3-0), а біля власних воріт команда дозволила награти на 0,45 очікуваних голів.

Зрештою, на 71-й хвилині перевага Сассуоло виявилась у пенальті, який реалізував Берарді – 1:0. Таким чином, Доменіко не тільки встановив остаточний рахунок, а й став єдиним футболістом у топ-5 лігах, якому вдалося забити 5 голів і віддати 5 асистів у 2023 році.

Аталанта перервала 4-матчеву безвиграшну серію, здолавши у рідних стінах Емполі. На гол Ебуехі, забитий наприкінці першого тайму, бергамаски відповіли м'ячами Де Рона та Хьойлунда. Тріумф абсолютно заслужений, адже гравці "Богині" завдали в п'ять разів більше ударів (27-5), створили 5 явних гольових нагод (проти двох) і напрацювали на 2,37 очікуваних голи.

Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 48 очок. Підопічні Джан П'єро Гасперіні наблизились до зони ЛЧ на відстань трьох очок, але конкуренти можуть збільшити розрив на вихідних. Емполі продовжив безвиграшну серію в Серії А до восьми матчів.

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