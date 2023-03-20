Селезньов ухвалив рішення про завершення професіональної кар'єри, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

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"Прощальний матч (а може й два) за участю зірок українського футболу та за сумісництвом друзів Євгена відбудеться на початку літа. Орієнтовна дата – 5-6 червня. Орієнтовне місце – Ужгород", – йдеться в дописі.

Також зазначається, що Селезньов хотів зіграти свій останній матч за Минай проти Шахтаря, проте гру перенесли на 2023 рік. Нагадаємо, контракт 37-річного нападника був розрахований до наступного літа, але, за інформацією ЗМІ, сторони розірвали його достроково. У нинішньому сезоні Селезньов провів лише 7 хвилин на полі і не відзначався результативними діями.

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