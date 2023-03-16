Сельта замовила реперу написання клубного гімну
Іспанський репер C. Tangana напише для Сельти гімн до сторіччя клубу.
23 серпня 2023 року Сельта відсвяткує столітній ювілей. На честь цієї події керівництво галісійців звернулося до мадридського репера C. Tangana з проханням у написанні клубного гімну. Про це інформує Relevo.
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Повідомляється, що сам репер два роки тому звернувся до Сельти через соціальні мережі та запропонував свої послуги. C. Tangana вболіває за Сельту, незважаючи на те, що народився в Мадриді. Це стало важливим фактором при виборі клубним керівництвом виконавця майбутнього гімну.
Після 25 турів у Ла Лізі Сельта посідає 11 місце в турнірній таблиці.