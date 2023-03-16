Два роки тому C. Tangana запропонував Сельті свої послуги / Relevo

23 серпня 2023 року Сельта відсвяткує столітній ювілей. На честь цієї події керівництво галісійців звернулося до мадридського репера C. Tangana з проханням у написанні клубного гімну. Про це інформує Relevo.

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Повідомляється, що сам репер два роки тому звернувся до Сельти через соціальні мережі та запропонував свої послуги. C. Tangana вболіває за Сельту, незважаючи на те, що народився в Мадриді. Це стало важливим фактором при виборі клубним керівництвом виконавця майбутнього гімну.

Після 25 турів у Ла Лізі Сельта посідає 11 місце в турнірній таблиці.