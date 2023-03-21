Хосе Луїс Менділібар підписав контракт із Севільєю до кінця цього сезону.

У вівторок, 21 березня, баскський фахівець проведе своє перше тренування в статусі наставника Севільї. Як інформує офіційний сайт клубу, Менділібар підписав контракт до 30 червня 2023 року.

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Менділібар – досвідчений тренер, який провів на посаді головного тренера 448 матчів в елітному іспанському дивізіоні. Він здобув 128 перемог на чолі Ейбара, Атлетіка, Вальядоліда, Осасуни, Леванте і Алавеса.

Менділібар відомий своєю вірністю певному стилю гри, який заснований на гегенпресингу. Його завданням стане порятунок Севільї в Ла Лізі. Наразі команда посідає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та продовжує брати участь у Лізі Європи.

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