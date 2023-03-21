Анадалусійський клуб на офіційному сайті підтвердив звільнення Хорхе Сампаолі.

Найгірша команда Прімери звільнила третього тренера за сезон

Аргентинець мав за плечима непоганий сезон 2016/17 зі Севільєю і в жовтні прийшов рятувати ситуацію після провального старту Хулена Лопетегі. Друга каденція тривала трохи більше 5 місяців і 31 матч – 13 перемог, 6 нічиїх та 12 поразок. "Нервіонці" ледве пробилися у чвертьфінал Ліги Європи, але в чемпіонаті Іспанії залишалися поблизу зони вильоту (всього 2 очки запасу). Керівництво клубу вирішило довірити завдання виживання іншому тренеру.

Новий керманич Севільї дебютує 1 квітня гостьовим матчем проти прямого конкурента – Кадіса. Також андалусійці зіграють з МЮ у чвертьфіналі Ліги Європи (13 і 20 квітня).

Севілья залишилась поруч із зоною вильоту, Вільяреал розгромив Осасуну, Сосьєдад перервав 4-матчеву безвиграшну серію