Севілья офіційно звільнила Сампаолі – друга каденція тривала всього 5 місяців і виявилася провалом
Керівництво Севільї наважилося змінити головного тренера під час міжнародної паузи.
Анадалусійський клуб на офіційному сайті підтвердив звільнення Хорхе Сампаолі.
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Аргентинець мав за плечима непоганий сезон 2016/17 зі Севільєю і в жовтні прийшов рятувати ситуацію після провального старту Хулена Лопетегі. Друга каденція тривала трохи більше 5 місяців і 31 матч – 13 перемог, 6 нічиїх та 12 поразок. "Нервіонці" ледве пробилися у чвертьфінал Ліги Європи, але в чемпіонаті Іспанії залишалися поблизу зони вильоту (всього 2 очки запасу). Керівництво клубу вирішило довірити завдання виживання іншому тренеру.
Новий керманич Севільї дебютує 1 квітня гостьовим матчем проти прямого конкурента – Кадіса. Також андалусійці зіграють з МЮ у чвертьфіналі Ліги Європи (13 і 20 квітня).
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