"Навіть рахунок 0:0 за такої гри був би непоганим результатом. Але ми вигравали, і команда в роздягальні розчарована, тому 1:1 – це не дуже добре. Хоча все вирішуватиметься в Роттердамі, побачимо, як буде.

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Фланги Шахтаря були без підтримки? Так, звісно, адже два основні флангові оборонці пропускали цю гру. З Ренном Конопля заробив пенальті, Богдан Михайліченко теж зліва дуже непогано виглядає. Без них було важко, і це було помітно. Але в наступному матчі вони вже будуть з командою, тому сподіваюсь на позитивний результат.

Повернення основних захисників буде головною тактичною зміною? Це буде одним з наших підсилень. Але якщо кожен додасть, то будемо краще виглядати і битись за вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи", – поділився Швед у післяматчевому коментарі на MEGOGO.

Нагадаємо, що "гірники" розійшлись миром з Фейєнордом (1:1). На курйозний гол Ракицького результативно відповів Бульяуде.

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