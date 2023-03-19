"Гірники" зуміли оговтатись від розгромної поразки Фейєнорду та перемогли Рух у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Шахтар – Рух на "Футбол 24".

Шахтар очікувано захопив ініціативу, але забити вдалось в середині першого тайму. Матвієнко опинився в штрафному суперників, отримав скидку від Криськіва та пробив у дальній кут.

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Дуже скоро Дмитро подвоїв перевагу "гірників", класно зреагувавши на рикошет від захисника суперників. Непогані моменти мав Келсі, а Рух відповів зі стандарту перед перервою – Трубін забрав м'яч до рук. У другому таймі Шахтар майже не створював моментів, але зміг втримати комфортну перевагу.