Шахтар в рамках 18-го туру УПЛ зустрінеться з Рухом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Астрологи оголосили місяць забивання семи голів в одні ворота. Тренд задав Шахтар, який прибив Металіст. Потім Ліверпуль виніс МЮ, а Манчестер Сіті – Лейпциг. Після цього трендмейкер сам став жертвою, ковтнувши сім голів у Роттердамі.

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Тим не менш, "гірників" на тлі європейських топів виділяє одна важлива риса – вони таки змогли забити у відповідь. Таким чином, можна констатувати, що Шахтар > МЮ та РБ Лейпциг. Про це навіть Ігор Йовічевіч сказав на прес-конференції.

На цьому єврокубки для донеччан завершились. Це сталося досить вчасно, адже потрібно боротись з СК Дніпро-1 за лідерство в УПЛ. Триматись в чемпіонських перегонах на тлі переїздів через всю Україну та Європу було непросто, однак на старті другого кола Шахтар діяв впевнено – команда здобула три перемоги із сумарним рахунком 14:1.

Загалом, в очі впадає надзвичайно крута готовність "помаранчево-чорних" до другої частини сезону. Підопічні Ігора Йовічевіча витримували високу інтенсивність у єврокубках. Вони навіть непогано виходили з-під щільного пресингу – у Роттердамі доволі часто вдавалось долати першу чи другу фазу тиску, виводячи м'яч до центру поля (там у бій вступала висока лінія захисту Феєнорда). Просто нідерландці видали надмірну інтенсивність та якість організації для нинішнього Шахтаря, та і тактика в них досить нетипова (шалена ставка на лонгшоти).

В рамках УПЛ донеччани без проблем трощили "автобуси". Ну, майже без проблем – Кривбас у попередньому турі тримався досить довго. Невідомо, чим би все завершилось, якби не влучний дальній постріл Судакова. Саме на цей матч повинні орієнтуватись усі суперники в чемпіонаті України.

Сьогодні витримати іспит Шахтарем доведеться Руху. Команда Леоніда Кучука на старті другого кола не вразила – перемога над кризовим Металістом не обійшлася без судівських помилок (зокрема, харків'яни не отримали пенальті). Тиждень тому львів'яни програли Колосу у матчі без моментів, пропустивши зі стандарту.

Загалом, можна констатувати – Рух за зиму не став слабшим, але й прогрес у колективу нульовий. В очі поки що впадає лишень критична залежність від Климчука та Сапуги. Восени їхня важливість для "жовто-чорних" також була високою, однак нині без цих двох виконавців футбол Руха починає шкутильгати на обидві ноги. Власне, саме відсутністю Климчука й Сапуги пояснюється бліда гра проти Колоса.

Сьогодні Юрій повернеться у склад, а от щодо готовності Марка інформації немає. Попередній матч він пропустив. Зате точно не зіграє центрбек Дідик, якого доведеться змінювати менш досвідченим Веремієнком. Це – важкий удар по автобусу, який виставить Рух.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга (під питанням) – Корнієнко, Зубков, Конопля

Дискваліфіковані: Дідик (Рух)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Рух

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Джурасек – Швед, Судаков, Петряк – Келсі

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Веремієнко, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Звісно ж, у цьому матчі неможливо прогнозувати щось, окрім перемоги Шахтаря. Можна було б зачепитись за втому після єврокубків та певну ротацію складу, однак це не аргумент. У зустрічі першого кола львів'яни ще до перерви залишились у більшості – і що? Донеччани впевнено перемогли, а Рух боявся навіть за центр поля перейти.

Окрім ігрової та кадрової переваги над "жовто-чорними", Шахтар має ще й величезну турнірну мотивацію. СК Дніпро-1 вчора потіснив команду Ігора Йовічевіча на другу позицію, тож сьогодні треба перемагати за будь-яку ціну. Рух же у випадку поразки нічого не втратить. А поразка сьогодні цілком ймовірна.

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