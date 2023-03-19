Шахтар і Рух з'ясовують сильнішого у 18-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Рух стартував о 15:00 на Арені Львів. На тижні "гірники" програли Фейєнорду 1:7 і завершили виступи в єврокубках. Команда Ігора Йовічевіча тепер може зосередитися на чемпіонаті України, у якому після перемоги СК Дніпро-1 над Вересом опустилася на друге місце.

Шахтар – Рух: анонс матчу УПЛ

Перемога у Львові дозволить Шахтарю повернути лідерство у турнірній таблиці. У чемпіонаті підопічні Йовічевіча навесні йдуть без втрат – три розгромні перемоги із загальним рахунком 14:1. Тому зачепитися за очки Руху буде непросто, але дуже бажано – "жовто-чорні" розмістилися одразу над зоною перехідних матчів. Команда Леоніда Кучука навесні обіграла Металіст і поступилася Колосу.

Матч першого кола завершився мінімальною перемогою Шахтаря з рахунком 1:0. Єдиний гол тоді забив Юхим Конопля, а Михайло Мудрик, якого вже немає в команді, отримав червону картку.

Кевін Келсі дебютував у стартовому складі Шахтаря. Свій шанс отримав і грузин Георгій Гочолейшвілі. З перших хвилин вийшли також Ракицький і Джурасек – 4 зміни від Йовічевіча після матчу в Роттердамі.

Пряма трансляція гри доступна на Setanta Sports (OTT-платформі та каналі Setanta Sports+). Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Джурасек – Бондаренко, Судаков, Криськів – Келсі.

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Холод, Лях – Довгий, Едсон – Соломон-Отабор, Притула, Альваренга – Климчук.