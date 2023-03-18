Центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко готується продовжити контракт з "гірниками", повідомляє Фабріціо Романо.

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За інформацією відомого інсайдера, новий договір між сторонами буде дійсний до червня 2028 року. Фінансові деталі співпраці не повідомляються.

Романо нагадав, що взимку Шахтар відхилив пропозицію від Брайтона у розмірі 20 млн євро, оцінюючи українця у 30 мільйонів. Англійський клуб начебто планує повернутися до трансферу влітку.

До слова, у поточному сезоні Матвієнко провів за "гірників" 25 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 3 асисти. Чинна угода 26-річного оборонця з донеччанами чинна до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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