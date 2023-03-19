Після поразки від Фейєнорда 1:7 і вильоту з Ліги Європи Шахтар зосередився лише на чемпіонаті України. СК Дніпро-1 напередодні переміг Верес, тому "гірникам" потрібно було обігрувати вмотивований Рух, щоб повернути собі першу сходинку УПЛ з перевагою в три очки. У першому колі "жовто-чорні" дали бій команді Йовічевіча, яка лише під завісу гри дотиснула львів'ян після голу Юхима Коноплі.

Тренер Шахтаря, який проводив 100-й матч в УПЛ у статусі наставника, зробив 4 зміни порівняно з грою в Роттердамі. Нападник Кевін Келсі дебютував у старті "помаранчево-чорних", свій шанс у поєдинку на Арені Львів отримали Джурасек, Гочолейшвілі та Ракицький. Цікаво, що в запасі Шахтаря сидів Юхим Конопля – раніше повідомлялося, що через травму він не поїде у збірну України на матч з Англією. Руслан Ротань, який сидів на трибунах у компанії інших поважних гостей, можливо, був здивований.

У чемпіонаті України Шахтар навесні йшов без втрат – три розгромні перемоги із загальним рахунком 14:1. Рух, очевидно, налаштований був перервати цю серію, адже "жовто-чорні" розмістилися одразу над зоною перехідних матчів. Команда Леоніда Кучука у попередніх турах обіграла Металіст і поступилася Колосу.

Зимові новачки Шахтаря організували перший момент у поєдинку. Гочолейшвілі подав з флангу, Келсі головою пробив над воротами. Венесуелець мав ще один шанс – його удар з лівої парирував Паньків. Бондаренко головою не влучив у площину після подачі кутового. Судаков ледь не повторив свій шедевр Кривбасу – м'яч після гармати Георгія полетів над поперечиною. Повна перевага "гірників" у дебюті гри. Рух лише відбивався.

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Ракицький зі штрафного влупив у стінку, а з другої спроби ледь не віддав асист на Криськіва – в останню мить Слюбик зняв м'яч з голови хавбека Шахтаря. Але на 27-й хвилині Рух не врятувало вже нічого. Матвієнко, який сьогодні грав зліва у захисті, після скидки головою від Криськіва пробив у дальній кут. 1:0 – тиск Шахтаря втілився у логічний гол. Велику роль у ньому відіграли і Ракицький з Келсі – перший класно віддав, другий вміло поборовся.

Молодий захист Руха помітно "поплив". За кілька хвилин рахунок став 2:0. Судаков віддав у центр штрафного, Криськів підлаштувався під м'яч і в дотик прошив Паньківа. Дуже легко. Шахтар зняв майже всі питання вже на 32-й хвилині.

Але зупинятися не збирався. Келсі опинився абсолютно один у штрафному, Гочолейшвілі видав ідеальний пас на голову, проте удар Кевіна був дуже невдалим. Рух нагадав про себе лише в компенсований час, і одразу ледь не забив. Слюбик з лінії воротарського замикав подачу зі штрафного – Трубін врятував. На цьому перший тайм завершився.

На другу половину з'явився Юхим Конопля. Історія з його "травмою" і неприїздом у збірну України стає все цікавішою – принаймні, до появи пояснень чи то Йовічевіча, чи Ротаня. Майже одразу "гірники" розіграли класну атаку з пасами в один дотик. Все зіпсував Траоре, який заліз у офсайд і не зумів прийняти м'яч. Лассіна вийшов у перерві замість Келсі, який мав жовту картку, кілька разів помилився і ризикував залишити команду в меншості.

"Жовто-чорні" почали активніше йти вперед і навіть мали хоча б напівмоменти. Шахтар теж міг забивати – варто згадати хоча б момент Траоре, який з льоту не влучив у ворота. Підопічні Йовічевіча після виснажливого графіку відверто перейшли на економ-режим і спокійно втримали результат, який було зроблено ще до перерви.

2:0 – Шахтар набрав 42 очки і йде на міжнародну паузу в статусі лідера УПЛ. "Гірники" випереджають СК Дніпро-1 на 3 пункти. Відрив від Динамо, яка зіграло на матч більше, складає 9 балів. Рух нічого не зумів протиставити сильнішому супернику і опустився в зону перехідних матчів – 14 місце, 17 очок.

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