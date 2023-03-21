26-річний оборонець підписав новий контракт, який розрахований до 31 грудня 2027 року, інформує офіційний сайт "гірників". Попередня угода була чинна до літа 2025-го.

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Цікаво, що взимку Матвієнко міг перейти у Брайтон, але Шахтар відхилив пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро, оцінивши свого гравця у 30 млн. Колектив Роберто Де Дзербі нібито планує повернутися до трансферу влітку.

Нагадаємо, Микола є вихованцем донеччан, за першу команду дебютував у 2015-му. Відтоді награв 157 поєдинків (26 цього сезону) й виграв 8 трофеїв: тричі ставав чемпіоном, завоював чотири національні Кубки та один Суперкубок.

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