Фейєнорд та Шахтар дізналися бригаду арбітрів, яка працюватиме на матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ.

Головним рефері буде 39-річний іспанець Хіль Мансано, інформує офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Анхель Невадо та Ікер Де Франсіско. Резервним арбітром призначили Хосе Луїса Мунуеру.

Фейєнорд – Шахтар: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Раніше Мансано двічі перетинався з українськими клубами у єврокубках, і обидва рази завершувалися вильотами наших команд. У 2014-му іспанець судив матч-відповідь кваліфікації ЛЄ між Чорноморцем і Сплітом (0:0), а в 2018-му – битву Динамо та Лаціо.

Сценарій був схожий на нинішню ситуацію Шахтаря. Перший матч на стадії 1/8 фіналу ЛЄ також завершився нічиєю (2:2), а в другому кияни під наглядом Мансано зазнали фіаско (0:2). Досвідчений рефері встиг зібрати колекцію скандалів – конфліктував з Мессі, "вбивав" Шальке Євгена Коноплянки у Лізі чемпіонів та вилучав Жерара Піке в прощальному матчі.

Нагадаємо, зустріч Фейєнорд – Шахтар відбудеться у четвер, 16 березня, о 19:45 за Києвом. У першій грі команди розійшлися миром 1:1.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: дивовижний гол Ракицького, феноменальний Трубін і провальний резервіст