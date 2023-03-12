"У зв'язку з оприлюдненням Указу Президента України № 145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", Шахтар заявляє про припинення співпраці із титульним партнером клубу компанією Parimatch", – повідомляє прес-служба "гірників".

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Нагадаємо, напередодні логотипи Parimatch зникли з офіційного сайту Шахтаря. Крім того, Шахтар замінив у своїх акаунтах у соціальних мережах рекламні банери букмекера на фото з прапором України.

До слова, Parimatch також є спонсором СК Дніпро-1, Чорноморця та Львова.

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