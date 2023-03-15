"Чи встигла команда фізично відновитися перед поєдинком з Фейєнордом? Завтра побачимо, але, думаю, морально команда точно готова. Ми знаємо рівень матчу, після зустрічі у Варшаві зробили певні корективи.

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Перша гра вийшла важкою, але сподіваємось, що тоді ми не показали свого найкращого футболу. Гадаю, ми маємо запас потенціалу для свого найкращого футболу. Завтра битимемося від першої до останньої хвилини. Маємо хороший колектив, який неодноразово показував себе добре в матчах, де не був фаворитом. Ми приїхали виграти матч, проте це буде дуже важко зробити, адже на стадіоні Фейєнорда завжди фантастична публіка й атмосфера. Та ми готові!

Чи готувались до одинадцятиметрових? Пенальті – це лотерея, спокій і впевненість, що ти відіб'єш чи заб'єш. Якщо це вдалося зробити декілька разів на тренуванні, це ще нічого не означає. Усе відбувається в моменті. Тоді в Ренні ми забили гол на останніх хвилинах і мали над суперником психологічну перевагу. Повторюсь: пенальті – момент психології, твої тренування вчора не означають, що ти краще виконаєш одинадцятиметровий сьогодні. Уся справа в спокої й упевненості", – сказав Йовічеві на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом у Варшаві завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

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