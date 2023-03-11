"Шахтар їде до Роттердама у гості до Фейєнорда із лайном у штанях. Цей клуб раніше активно використовував іноземців. Через війну з Росією на полі у складі їхньої команди тепер переважно гравці з України. Шахтар не був би дуже успішним в Ередивізі із нинішнім потенціалом. Це не повинно бути проблемою для Фейєнорда у домашньому матчі. На цей час Шахтар – це далеко не топ-команда. Було чітко видно їхній переляк стосовно суперника.

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Ми багато говоримо про Шахтар, але низка гравців Фейєнорда теж розчарувала. Вони були поганими в атаці й не забивали. Усама Ідріссі та Маркус Педерсен – головні дисонанси у грі. Що команда показала останніми тижнями, то це те, що клуб гратиме більш прямо у фінальній фазі", – цитує екс-тренера Rijnmond.

Шахтар зіграє матч-відповідь проти Фейєнорда в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 16 березня. Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася внічию 1:1.

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