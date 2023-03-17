Українські клуби по-різному виступили в поточній єврокубковій кампанії, що відбилося на доходах. Цифри не остаточні, але підсумкові виплати будуть максимально близькими до зазначених.

Шахтар заробив у цьому сезоні єврокубків 43 мільйони 626 тисяч євро:

– 15 640 625 євро за вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів

– 2 800 000 євро за перемогу над Лейпцигом

– 2 790 000 євро за три нічиї з Селтіком і Реалом

– 20 466 000 євро за клубний коефіцієнт в ЛЧ

– 229 480 євро нерозподілених грошей

– 500 000 євро за плей-офф раунд Ліги Європи

– 1 200 000 євро за 1/8 фіналу Ліги Європи

Динамо заробило за сезон 12 мільйонів 670 тисяч євро (у минулому був 31 мільйон через участь в Лізі чемпіонів):

– 5 000 000 євро за виліт в плей-офф відбору Ліги чемпіонів

– 3 632 800 євро за потрапляння в групу Ліги Європи

– 210 000 євро за нічию з АЕКом

– 3 828 000 євро за клубний коефіцієнт в ЛЄ

СК Дніпро-1 заробив у поточних єврокубках 6 мільйонів 82 тисяч євро:

– 100 000 євро за гру у плей-офф відбору Ліги Європи

– 2 937 500 євро за потрапляння в групу Ліги конференцій

– 1 500 000 євро за три перемоги над Аполлоном і Вадуцом

– 166 000 євро за нічию з Вадуцом

– 578 500 євро за клубний коефіцієнт в ЛК

– 175 350 євро нерозподілених грошей

– 325 000 євро за друге місце в групі ЛК

– 300 000 євро за плей-офф ЛК

Зоря заробила 650 тисяч євро:

– 100 000 євро за гру в 3 раунді відбору Ліги конференцій

– 550 000 євро за виліт в 3 раунді відбору Ліги конференцій

Ворскла заробила 450 тисяч євро:

– 100 000 євро за гру у 2 раунді відбору Ліги конференцій

– 350 000 євро за виліт у 2 раунді відбору Ліги конференцій

Джерело: Fotcalc

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика