Шахтар заробив понад €43 млн за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік
Українські клуби по-різному виступили в поточній єврокубковій кампанії, що відбилося на доходах. Цифри не остаточні, але підсумкові виплати будуть максимально близькими до зазначених.
Шахтар заробив у цьому сезоні єврокубків 43 мільйони 626 тисяч євро:
– 15 640 625 євро за вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів
– 2 800 000 євро за перемогу над Лейпцигом
– 2 790 000 євро за три нічиї з Селтіком і Реалом
– 20 466 000 євро за клубний коефіцієнт в ЛЧ
– 229 480 євро нерозподілених грошей
– 500 000 євро за плей-офф раунд Ліги Європи
– 1 200 000 євро за 1/8 фіналу Ліги Європи
Динамо заробило за сезон 12 мільйонів 670 тисяч євро (у минулому був 31 мільйон через участь в Лізі чемпіонів):
– 5 000 000 євро за виліт в плей-офф відбору Ліги чемпіонів
– 3 632 800 євро за потрапляння в групу Ліги Європи
– 210 000 євро за нічию з АЕКом
– 3 828 000 євро за клубний коефіцієнт в ЛЄ
СК Дніпро-1 заробив у поточних єврокубках 6 мільйонів 82 тисяч євро:
– 100 000 євро за гру у плей-офф відбору Ліги Європи
– 2 937 500 євро за потрапляння в групу Ліги конференцій
– 1 500 000 євро за три перемоги над Аполлоном і Вадуцом
– 166 000 євро за нічию з Вадуцом
– 578 500 євро за клубний коефіцієнт в ЛК
– 175 350 євро нерозподілених грошей
– 325 000 євро за друге місце в групі ЛК
– 300 000 євро за плей-офф ЛК
Зоря заробила 650 тисяч євро:
– 100 000 євро за гру в 3 раунді відбору Ліги конференцій
– 550 000 євро за виліт в 3 раунді відбору Ліги конференцій
Ворскла заробила 450 тисяч євро:
– 100 000 євро за гру у 2 раунді відбору Ліги конференцій
– 350 000 євро за виліт у 2 раунді відбору Ліги конференцій
Джерело: Fotcalc
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика