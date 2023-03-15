"Так сталось, що я вирішив написати Шахтарю і мені відповіли. Мене запросили на матч у ролі фотографа.

"Шахтарю трохи не пощастило": екс-тренер Фейєнорда вірить у команду Йовічевіча у матчі-відповіді Ліги Європи

Я раніше спостерігав за професійними фотографами, і мені стало цікаво. Тому теж почав фотографувати спорт. Мені подобається Шахтар. Це талановита команда з чудовими вболівальниками, вона добре грає у футбол", – сказав Тимон у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, на клубну пошту Шахтаря надійшов лист, у якому 12-річний хлопець розповів, що мріє стати фотографом, дуже любить футбол і прагне спробувати себе на матчах Шахтаря в Лізі Європи в ролі фотокореспондента. Він попросив видати йому акредитацію на поєдинок 1/8 фіналу ЛЄ проти Фейєнорда (який проходив у Варшаві). У клубі вирішили піти назустріч юнаку та акредитували його разом з батьком Ареком, аби мрія хлопця здійснилась.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: дивовижний гол Ракицького, феноменальний Трубін і провальний резервіст