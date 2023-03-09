Хорватський фахівець став спортивним директором донецького Шахтаря. Це вказано на офіційному сайті клубу. Раніше Срна працював директором з футболу, але на сайті такої посади немає. Можливо, що керівництво клубу перейменувало посаду хорвата.

Срна пригадав, як привіз Мудрика на Стемфорд Брідж: "Виглядало, ніби передаю наречену"

Нагадаємо, Даріо Срна завершив кар’єру футболіста у 2019 році. Він повернувся до Шахтаря й став асистентом головного тренера. За рік отримав призначення на посаду директора з футболу.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов