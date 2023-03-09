Шахтар знайшов для легенди нову посаду – Срну призначили спортивним директором
9 березня 2023 - Читать на русском
Екс-гравець "гірників" 40-річний Даріо Срна отримав підвищення.
Хорватський фахівець став спортивним директором донецького Шахтаря. Це вказано на офіційному сайті клубу. Раніше Срна працював директором з футболу, але на сайті такої посади немає. Можливо, що керівництво клубу перейменувало посаду хорвата.
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Нагадаємо, Даріо Срна завершив кар’єру футболіста у 2019 році. Він повернувся до Шахтаря й став асистентом головного тренера. За рік отримав призначення на посаду директора з футболу.
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