Наставник Зорі Патрік ван Леувен, який свого часу працював тренером роттердамської команди, оцінив шанси "гірників" на вихід у чвертьфінал другого за силою єврокубку.

"Шахтар домігся хорошого результату в першому матчі. Звичайно, "гірникам" трохи не пощастило наприкінці гри, коли Фейєнорд забив гол, але нічийний рахунок дозволяє сподіватися, що все можна виправити у другій грі.

"1:1 за такої гри – це щастя": Вацко не бачить шансів у Шахтаря з Фейєнордом – врятує лише одне

Плюсом ще буде повернення трьох футболістів лінії захисту (Коноплі, Бондаря та Михайліченка, – прим.), які не грали у Варшаві через перебір жовтих карток. Нещодавній поєдинок донеччан у Ренні показує, що і в гостях можна досягати результату", – сказав ван Леувен у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: дивовижний гол Ракицького, феноменальний Трубін і провальний резервіст