"У Рахіма Стерлінга проблеми з підколінним сухожиллям. Це не надто серйозно, але він пропустить гру на вихідних. Те саме з Мейсоном Маунтом. Він також не поїде у збірну Англії. Тьягу Сілва та Аспілікуета не зіграють у цьому турі. А ось у Н'Голо Канте є шанс повернутися до складу.

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Тренери до мене добре відгукувалися про Н'Голо, тому що він найкращий гравець. Його нам дуже бракувало. Для нас це чудово, що він повернувся, і ми повинні пам’ятати, що у нього була тривала травма. Ми маємо вжити заходів, щоб прискорити його повернення на поле", – цитує наставника "синіх" Football London.

Нагадаємо, що Челсі зіграє проти команди Миколенка у 28 турі АПЛ. Матч заплановано на 18 березня. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

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