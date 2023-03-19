Чорноморець переміг Інгулець у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Чорноморець на "Футбол 24".

Вже на 2 хвилині одесити заробили пенальті – Бадібангу збив голкіпер, а Хадіда реалізував пенальті. Перед перервою Алефіренко красиво подвоїв перевагу, ефектно перекинувши голкіпера в дотик.

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Інгулець почав притискати суперника вже під кінець гри та зумів відквитати один м'яч – Головкін підступним ударом скоротив відставання.