Шедевр Алефіренка у відеоогляді поєдинку Інгулець – Чорноморець – 1:2
19 березня 2023 - Читать на русском
Чорноморець переміг Інгулець у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Чорноморець на "Футбол 24".
завершено
Гай Хадіда 2’
2’ Гай Хадіда
Вже на 2 хвилині одесити заробили пенальті – Бадібангу збив голкіпер, а Хадіда реалізував пенальті. Перед перервою Алефіренко красиво подвоїв перевагу, ефектно перекинувши голкіпера в дотик.
Чорноморець на виїзді здолав Інгулець – перша поразка Ковальця, гол плюс пас дебютанта
Інгулець почав притискати суперника вже під кінець гри та зумів відквитати один м'яч – Головкін підступним ударом скоротив відставання.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter