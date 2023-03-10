УЄФА завершив голосування за найкрасивіший м'яч у матчах-відповідях 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

Брюгге поступився Бенфіці 1:5 (0:2 у першому поєдинку) й припинив виступи у Лізі чемпіонів. Єдиною розрадою бельгійців став гол Бйорна Мейєра на останніх хвилинах.

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19-річний захисник в один дотик пробив після передачі Тейджона Б'юкенена. М'яч за фантастичною траєкторією залетів у дальній кут воріт. Цей гол і було визнано найкращим протягом тижня.

Конкурентами у боротьбі за нагороду були форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш, вінгер Баварії Серж Гнабрі та представник Челсі Рахім Стерлінг.

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