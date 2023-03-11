Чергове відео – про найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів з українським паспортом. Звісно, тут немає конкурентів у Андрія Шевченка, який входить у топ-10 голеадорів за всю історію турніру. Проте Сергій Ребров на другому місці також почувається дуже впевнено. Серед тих, хто досі у грі, найбільші шанси потрапити у топ-5 мають Михайло Мудрик та Роман Яремчук, яким потрібно ще по 4 голи, щоб наздогнати Жуніора Мораєса. Дивіться відео на нашому YouTube.