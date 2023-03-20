Нещодавно екс-тренер збірної України перед поєдинком Вірменії проти Туреччини заявив, що не хоче, щоб футбол ставав політизованим. Хоча рік тому, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Петраков казав трохи інші речі.

Петраков зробив неоднозначну заяву: "Футбол не повинен політизуватися"

"Не хотів починати з цього, але, на мій погляд, це треба знати, розуміти і пам'ятати, щоб ніхто інший цього не повторював. Наш видатний тренер, наш "народний" тренер, наш чемпіон світу, той, хто розповідав, що таким, як він, пам'ятники за життя ставлять у цивілізованих футбольних країнах. Наш герой, наш патріот.

Олександр Петраков і цитата, на яку всі звернули увагу, що "футбол не повинен бути політизований. Спорт і інтерес до спорту – на першому плані. Я не прихильник політизації". Менше як рік тому від Петракова були зовсім інші фрази", – заявив Вацко, процитувавши тодішні заяви тренера.

"Менше року минуло від цього інтерв'ю. Для українців тут, в Україні, нічого не змінилося. У нас і надалі війна. Виродки і надалі вбивають наших співвітчизників. У мене питання – що змінилось для вас, Олександре Васильовичу?

Ми всі тут кричимо, що Росія – країна-агресор. Весь футбольний світ стоїть поруч із нами і закликає виключити все їхнє з міжнародного футболу. Всі їхні збірні та клуби відсторонені від змагань. І головний тренер збірної України у період повномасштабного вторгнення на проросійськи налаштовану аудиторію говорить, що футбол не повинен бути політизованим. І він викликає 4-х футболістів із болотного чемпіонату в збірну, яку зараз очолює.

Після повномасштабного вторгнення в Україну ФІФА дозволила іноземцям, які грали в болотній лізі, розривати контракти і їхати за кордон. Хто хотів, хто мав силу волі, позицію і засуджував вторгнення, зробив це без роздумів. Один із прикладів – Хвіча Кварацхелія, який послав свій тодішній клуб Рубін, поїхав у Динамо Батумі, звідки вже перейшов у Наполі.

А хто не зробив цього – ну, це також позиція. І зараз у команді українського тренера 4 гравці з позицією підтримки політики х*йла. І зараз для українського тренера спорт не повинен бути політизованим.

Коли я, прочитавши слова Петракова, дивлюся, як на матч Динамо і Зорі футболістів виводять двоє маленьких діточок, чий батько віддав життя за Україну. За, в тому числі, те, щоб футболісти могли грати, а тренери – тренувати цих футболістів, мене просто розриває на шматки. Футбол, с*ка, не повинен бути політизованим. Але він вже політизований давно.

А Олександр Петраков сьогодні... Ну я не можу сказати до тренера, який виграв для нас чемпіонат світу, слово, яке я хотів би сказати... Просто скажу – величезне, колосальне, максимальне розчарування тижня. Хоча, напевно, треба було б сказати по-іншому", – підсумував Вацко в ефірі Вацко on air.

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