"Деколи замість мене на прес-конференції має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа, щоб усім було зрозуміло. Бо я говорю, що все добре, а наступного дня ситуація змінюється і я виглядаю некомпетентним.

Йовічевіч оцінив виступ новачків Шахтаря в поєдинку з Рухом

Йому постійно щось заважає тренуватися, і я точно не знаю, в чому справа. Наче немає нічого конкретного, але він щось відчуває. Поки ми не можемо зрозуміти ситуацію. На жаль, він зараз не може принести користь команді, а користь від нього є вагомою.

Я пам'ятаю, коли в першій частині чемпіонату Зубков отримав травму і ми місяць-півтора грали без нього і також не було Шведа. У грі з Кривбасом він вийшов на поле на 10 хвилин, зумів забити, віддати передачу. Ми говоримо про хорошого футболіста, якого немає. Мене це турбує. Коли маєш такого гравця і не можеш ним скористатися, то зменшуються здібності і потенціал команди", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 25-річний Швед перейшов у Шахтар з бельгійського Мехелена у літнє трансферне вікно. У поточному сезоні зіграв 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист.

Шахтар обіграв Рух і очолив УПЛ – ювілей Йовічевіча, дивне "воскресіння" травмованого збірника