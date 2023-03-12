Команда Луческу відстала від дніпрян на 6 очок і прагнула реваншуватись за розгромну поразку 0:3, що трапилася у першому колі. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на Футбол 24", стартував о 13:00. Кияни сенсаційно поступилися Ігнульцю у першій зустрічі після відновлення УПЛ 2022/23, а команда Кучера втратила перемогу над Олександрією та й загалом не виграла жодного з 4 попередніх двобоїв у всіх турнірах.

СК Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція матчу (відео)

Два провали оборони киян за перші 8 хвилин. Спочатку Лонвейк не втримав Адамюка після навісу Піхальонка з правого краю – пощастило, що не вийшов удар у центрбека дніпрян. А згодом просте закидання з центра поля спантеличило Дячука, який прокинув снаряд на хід Довбику. Нападник збірної України прошити Нещерета не зумів. Динамо відповідає на контратаці. Буяльський ефектно п'ятою прокинув Беніто, той вирізав на хід Кабаєву. Владислав змістився з лівого напівфлангу в центр і пробив, наштовхнувшись на блок.

Цей же трикутник атаки організовує наступний момент з дальнім ударом. Буяльський праворуч на Беніто, той котить у центр, спробу Кабаєва знову блокують. Гуцуляк довго лежав на газоні, травмувавши задню поверхню стегна. Повернувся на поле, але таки заміна – на 19 хвилині виходить Підлепенець. Ще одна активність Кабаєва ліворуч, цього разу вінгер Динамо пробив десь у бік кутового прапорця. Кілька поспіль подач Вівчаренка і Беніто. Нігерієць навішує гостріше, однак дніпряни підчищають все на другому поверсі.

Набагато гостріші нагоди забити в команди Кучера. Хоча власне динамівці самі й допомагають. Попов підняв свічу і змушений був панічно вибивати на фланг. Господарі миттєво перевели вперед по лівому краю, де Пеглоу одним пасом п'ятою відрізав двох. Довбик отримав простір і викотив ідеально під розстрільний удар, але Піхальонок лише слабко покотив убік від воріт, і Вівчаренко вибив подалі. Пеглоу розкішно відрізає 3 киян і виводить Підлепенця на побачення з голкіпером. Утім, свіжий вінгер навіть не встиг пробити. Відпустив м'яч і дозволив Вівчаренку поставити спину перед собою.

До слова, почалася атака після втрати киян на своїй половині. Саме Підлепенець скористався пресингом, який сьогодні якісніший і чіткіший у дніпрян. Команда Кучера також краще і швидше рухає м'яч. Символічна атака вийшла. Однак наприкінці першого тайму Динамо скористалося подарунком суперника. Дніпро-1 настільки самовпевнено почувався, що Ванат спершу ледь не накрив дебютанта УПЛ Рибака, який несподівано вийшов у воротах, а Хайнер привіз поперечним пасом з правого флангу в центр. Буяльський миттєво перехопив і покарав обвідним ударом. Кияни побігли святкувати з Луческу. І це теж символічний момент. Динамо зараз дуже важко, але команда демонструє єдність.

Матч туру відверто розчаровує якістю гри. Це більше схоже на змагання, хто більше напомиляється. Кияни грішили частіше, однак відкрили рахунок з першого ж влучного удару. Ніби й спрацював високий пресинг Динамо, але надто вже безвідповідально зіграв Хайнер та й Сваток заварив усю кашу недбалим пасом на воротаря. Тільки-но вдалося вперше пробити у межах штрафного, відразу гол. Вирішив клас Буяльського. Піхальонок і Підлепенець мали не гірші моменти, однак приголомшили браком на завершальній стадії.

У перерві Хайнера замінив Пасіч. Пеглоу розігнав чергову атаку лівим краєм. Обігрався у стіночку з Довбиком, увірвався у штрафний, але повторити удар Буяльського не вдалося – Нещерет спокійно потягнув. Беніто двічі поспіль авантюрно сунув м'яч, пішовши на кількох суперників. Початок розгону атак ще може подобатися, а ось далі заграється. Підсів на безглузду жовту. Нарвався Беніто на швидку заміну. Царенко вийшов на 58 хвилині.

Ось вам і 18-річний хавбек, для якого рідніша позиція під нападниками. Царенко відібрав на правому фланзі та удвох з Ванатом обійшов усю оборону дніпрян. Рибак потягнув удар Антона у ближній кут. Момент продовжився кутовим, після подачі якого Вівчаренко прострілив, Ванат п'ятою пробив, знову Рибак потягнув. Схоже, офсайд був у цій ситуації. Динамо відверто віддало контроль м'яча у матчі проти лідера УПЛ. Очевидно, таким був план Луческу, адже позиційний футбол зараз у київського клубу шкутильгає на дві ноги. Таким чином ще й полегшується робота зв'язки Дячука і Попова в центрі оборони, якій не вистачає надійності у перехідних фазах.

Після перерви Дніпро-1 ще менше створює, ніж у 1 таймі. Царенко елегантно обігрує двох опонентів, технічно розвиваючи атаку. Блискучий момент для нарізок. Кучер замінив іншого флангового захисника, вийшов Амаш замість Каплієнка. Рамірес міняє Ваната. Повністю контролює Київ хід подій на полі, хоч і перебуває в активній обороні. І тут Караваєв привозить у своїй третині. Піхальонок легко перехопив і відразу ж закинув на Довбика, який не розібрався в оточенні Дячука і Попова на межі воротарського – лише кутовий.

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Жахливий крик Буяльського чутно на весь стадіон. Страждає Віталій від болю. Це Мінго Бланко в абсолютно неігровому епізоді навмисне врізав шипами по гомілкостопу лідера Динамо. Тільки жовта від Кривушкіна, VAR мовчить, це просто сором. Казковий пас Буяльського через пів поля. Царенко дещо завозився, але через Кабаєва і Лонвейка вдалося прострілити з правого флангу, а далі Буяльський після помилки суперника з кількох метрів не зміг обвести голкіпера. На 88 хвилині Віталія і Кабаєва поміняли Гармаш з Волошиним.

Суддя компенсував цілих 7 хвилин, іронічно посміхається Луческу. Справді, аж надто багато додано. Чергове сумнівне рішення бригади арбітрів. Танчик класно розібрався на лівому фланзі, Адамюк замикав подачу гравця, який вийшов на заміну. Нещерет в ефектному стрибку витягнув. Остання атака матчу за Динамо. Царенко вибив подалі, вийшло на хід Раміресу, якого ніхто не встигав зупинити – черговий класний сейв Рибака.

Буяльський в куртці вибігає емоційно святкувати після фінального свистка. Суддя чомусь виписує Віталію червону. Таки не загубилася картка цього кольору в кишені, виявляється! Динамо набирає 33 очки, але залишаєтсья на 4 місці. СК Дніпро-1 лише вдруге в сезоні поступається, тож з 36 балами опускається на 2 рядок. Шахтар, який перемагає Кривбас, перехоплює лідерство (39 пунктів).

Кривбас – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)