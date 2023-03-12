Це зустріч у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги. Команда Луческу відстає від дніпрян на 6 очок і прагне реваншу за розгромну поразку 0:3, що сталася у першому колі. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на Футбол 24", стартує о 13:00. Кияни сенсаційно програли Ігнульцю перший поєдинок в УПЛ після відновлення сезону, а команда Кучера втратила перемогу над Олександрією. Де дивитися матч СК Дніпро-1 – Динамо? Гру транслюють канал 2+2 та ютуб FootballHub.

СК Дніпро-1 – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

У Динамо після фіаско у попередньому турі з перших хвилин замість Дубінчака, Шепелєва та Волошина виходять Вівчаренко, Лонвейк і Беніто. Показові зміни й у стартовому складі СК Дніпро-1. Лише вдруге в сезоні 29-річний Макс Валеф не став основним воротарем команди Кучера. Замість нього зіграє абсолютний дебютант УПЛ, 21-річний Владислав Рибак. Також відзначаємо переведення Амаша на лаві запасних. Сарапія через дискваліфікацію замінив Адамюк, який тільки-но відновився від пошкодження. У середині поля замість Рубчинського дніпряни випускають Пеглоу. Загалом 4 зміни після нічиєї з Олександрією.