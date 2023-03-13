Дніпряни стикнулися з черговими неприємностями на кадровому фронті.

СК Дніпро-1 отримав заборону на реєстрацію нових футболістів, повідомляє Sportarena.

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Причиною такого рішення стало невиконання зобов'язань перед одним із гравців команди. Обмеження стосуються як чоловічої, так і жіночої команд дніпрян.

СК Дніпро-1 не зможе заявити нових гравців на частину сезону, що залишилася. За інформацією джерела, клуб працює над вирішенням цього питання.

Нагадаємо, напередодні команда Олександра Кучера у принциповому матчі поступилась Динамо і опустилась на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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