Тренерський штаб дніпрян на чолі з Олександром Кучером отримав підсилення з лазарету.

Один з лідерів чемпіонату України відновив тренування після кількох вихідних. До загальної групи повернувся зимовий новачок Рональд Матарріта, інформує сайт клубу. Учасник ЧС-2022 у складі Коста-Рики пропустив старт другої частини сезону.

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Проте є й не надто позитивні новини. Все ще відновлюються від травм Валерій Лучкевич та Яніс Хамаш, який мав невелике ушкодження минулого тижня. Також у лазареті залишаються Олексій Гуцуляк та Володимир Адамюк.

Нагадаємо, "спортклубівці" пішли на міжнародну перерву другими у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Шахтарю на 3 очки.

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