– Андрію Анатолійовичу, наскільки ви задоволені трансферною кампанією клубу у минуле міжсезоння. Можливо залишились позиції, які б ви ще хотіли підсилити?

– Важко відповісти на це запитання, адже завжди хочеш як краще підсилити свою команду, і я не знаю, чи існує такий тренер, котрий завжди задоволений тими футболістами, котрі є у нього в розпорядженні. І це нормальний процес. Тому ми намагалися підсилити усі позиції і підписати усіх футболістів з тими характеристиками, які хотів отримати у своє розпорядження головний тренер. А чи вийшло це у нас краще запитати у нього. Можу сказати лише одне, що ми намагалися зробити усе від нас залежне і можливе.

– Відомо, що через війну дуже складно запросити в Україну якісних легіонерів. Якими словами ви умовляли гравців перейти до вашого клубу? Наскільки довго тривали перемовини?

– Так, зараз стало набагато важче запрошувати іноземних футболістів. Не кожен гравець зараз готовий їхати у країну, де триває повномасштабна війна, але нам вдалося це зробити. Щодо того, що ми їм казали? Нічого особливого. Кожен футболіст розуміє, в яку саме країну він їде, але наш проект зараз є цікавим і для іноземців, оскільки ми прагнемо розвиватися і добиватися спортивних успіхів.

– Яким трансфером ви найбільше пишаєтесь? Який був найскладніший, але вам все ж таки вдалося усе вирішити?

– Я би не хотів відокремлювати підписання того чи іншого футболіста. Завжди на трансферному ринку якийсь перехід проходить легше, якийсь складніше. Загалом, давайте ми будемо оцінювати успішність або неуспішність трансферів трошки з часом і дивитися на це, як на колективну подію. Перш за все ми маємо зараз створити сильну команду і кожен з наших новачків дасть нам ті характеристики, котрі нам будуть потрібні, коли ми їх підписували.

– У перший частині сезону була неприємна ситуація, коли не усі легіонери поїхали грати матч вглибині країни. Чи прописували ви зараз з легіонерами у контрактах зобов’язання грати всюди?

– Так ми прописували це в контрактах, але я скажу більше, що якийсь страх чи нестача досвіду у легіонерів призвів до того, що вони напочатку не їздили на усі матчі. Але зараз вони бачать, що матчі проходять у безпечній обстановці і дуже важливо, що ми є єдиним колективом, і легіонери це відчувають. Ми не розділяємо команду на українців чи легіонерів, а усі вони прагнуть виконувати завдання клубу.

– Контракт Артема Довбика завершується вже цього літа. Чи плануєте ви його вигідно продати і не боїтесь, що повториться історія Динамо з Циганковим?

– Зараз ми ведемо перемовини із Артемом щодо продовження контракту і гадаю, що найближчим часом у нас будуть новини з цього приводу. І ми розуміємо, і Артем це розуміє, що це буде хороший крок з його боку, якщо ми не будемо з ним розлучатися, і ця історія стане доброю для обох сторін. Тому я спокійний щодо цієї теми. Вважаю, що ми знайдемо компроміс щодо подальшого контракту з Артемом.

– Наскільки вплине на його рішення той факт, чи стане Дніпро-1 чемпіоном?

– Це краще запитати у Артема. Не знаю, які головні фактори впливають на його рішення, але гадаю, що так – той єврокубковий турнір, в якому ми будемо виступати у наступному сезоні, вплине на рішення Артема.

– На початку сезону клуб на наголошував, що буде боротися за чемпіонство. Чи стоїть перед командою таке завдання зараз – стати чемпіонами України?

– Коли ми розмовляємо із головним тренером команди Олександром Кучером, і зі спортивним директором Євгеном Красніковим, то завжди говоримо про те, що хочемо перемагати у кожному наступному матчі. І це наше найближче завдання. А далі вже, на якому місці у турнірній таблиці ми опинимося – час покаже. Зараз ставимо завдання перемогти у кожному матчі, – приводить слова Русола офіційний сайт команди.