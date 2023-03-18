Обидві команди невдало почали другу частину сезону 2022/23. СК Дніпро-1 втратив очки з Олександрією і програв Динамо, після чого пропустив Шахтар на перше місце УПЛ. Верес теж набрав лише очко у двох турах, але суперники у команди Юрія Вірта були простіші – Чорноморець і Ворскла.

Взагалі, рівненська команда довела безпрограшну серію в чемпіонаті до шести матчів, у яких здобула тільки один пункт. Відступати Вересу було нікуди – від зони перехідних матчів підопічних Вірта відділяв лише один бал. СК Дніпро-1 у випадку перемоги наздоганяв Шахтар за очками, але "гірники" свій поєдинок 18-го туру зіграють у неділю.

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У складі СК Дніпро-1 вийшов Євген Пасіч, який у першому колі виступав саме за Верес. На рівненському Авангарді новачок дніпровців сьогодні безпосередньо протистояв своєму брату Геннадію.

Гості почали краще, в дебюті гри провели кілька атак, і зуміли забити швидкий гол. Піхальонок віддав наліво на Бланко, аргентинець прострілив у центр штрафного, куда вже набіг той-таки Піхальонок. Потужний удар з ходу – Богдан Когут був безсилий. Йшла лише 10-та хвилина. Верес відповів невдалим ударом Дахновського після розіграшу штрафного. Непереконливий дебют від команди Юрія Вірта.

Становище рівнян могло стати ще гірше на 26-й хвилині. Довбик опинився сам у штрафному після подачі кутового від Піхальонка і зряче пробив у кут – фантастичний сейв Когута залишив Верес у грі. Куди гостріше грали підопічні Кучера після двох невдач у попередніх турах. Юрій Вірт помітно нервував – у його команди нічого не виходило, а сам тренер отримав жовту від головного арбітра.

Піхальонок ледь не оформив шедевр. Півзахисник ефектно розвернув Кучерова і обвідним ударом крутив у дальній – повз стійку. Ще один розкішний сейв Когута після потужного удару Довбика. Якби не кіпер Вереса, бути розгрому ще в першому таймі. Парадокс, але за такої гри господарі могли і відігратися. Швидка атака рівнян завершилася прострілом Дахновського на Геннадія Пасіча, який пробив ну дуже вже невдало. У підсумку, 0:1 після першого тайму, які все ще залишали господарям шанси.

На старті другої половини гри Шарай міг зрівнювати, але не влучив у кут воріт. Сантиметрів забракло хавбеку Вереса. Як і Геннадію Пасічу, який з кута воротарського пробив вище. Помітно, що Вірт серйозно "роздав" підопічним у роздягальні. По перерві на поле вийшла зовсім інша команда.

Ще один момент біля воріт СК Дніпро-1. Рибак вступив у гру після дальнього удару Шарая. У гостей нагадав про себе Довбик, який знайшов момент для удару. Знову Богдан Когут виграв дуель у форварда збірної України. Приклад із кіпера Вереса взяв Рибак. Воротар СК Дніпро-1 блискуче парирував удар Шестакова після виходу майже віч-на-віч. Фантастичний сейв ногою від кіпера гостей, який на останніх хвилинах отримав травму, але видав ще один подвиг після удару Блізніченка.

СК Дніпро-1 втримав перемогу, хоч і провалив другий тайм. Підопічні Кучера вперше виграли навесні та повернули собі перше місце в УПЛ (у Шахтаря теж 39 очок, але гра в запасі). Верес знову не переміг вдома, довів безвиграшну серію до семи матчів та розмістився над зоною перехідних матчів.

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