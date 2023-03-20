Скандальний гол з двома руками у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 0:1
Інтер мінімально поступився Ювентусу в 27 турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу.
Все вирішив гол в середині тайму. Влаховіч та Рабйо вдало відборолися в центрі поля, а потім м'яч опинився у Костіча, який низовим ударом не залишив шансів Онана. Втім, футболісти Інтера цілком справедливо двічі сигналізували про гру рукою. Якщо у Влаховіча вона була неочевидною, то Рабйо дуже чітко прокинув собі на хід саме верхньою кінцівкою.
Ювентус не без скандалу здолав Інтер – єдиний гол був забитий з підозрою на подвійну гру рукою
Інтер решту матчу безнадійно бився у стіну оборони Ювентуса. Після фінального свистка зав'язалася сутичка з двома червоними (Д'Амброзіо і Паредес), але результат залишився незмінним – перемога туринців завдяки скандальному голу.