Все вирішив гол в середині тайму. Влаховіч та Рабйо вдало відборолися в центрі поля, а потім м'яч опинився у Костіча, який низовим ударом не залишив шансів Онана. Втім, футболісти Інтера цілком справедливо двічі сигналізували про гру рукою. Якщо у Влаховіча вона була неочевидною, то Рабйо дуже чітко прокинув собі на хід саме верхньою кінцівкою.

Ювентус не без скандалу здолав Інтер – єдиний гол був забитий з підозрою на подвійну гру рукою

Інтер решту матчу безнадійно бився у стіну оборони Ювентуса. Після фінального свистка зав'язалася сутичка з двома червоними (Д'Амброзіо і Паредес), але результат залишився незмінним – перемога туринців завдяки скандальному голу.