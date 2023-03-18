"Лукасу Раміресу всього лише 20 років. Нам потрібно говорити, грати головою. Бувають помилки наприкінці гри, як сьогодні – там десь затримався, там уже жовтка картка... Із Зорею – дві жовті картки, пішов з поля. Іноземець додає колорит, якого нам не вистачає. Феліпе може попереду зберегти м'яч завдяки своєї структури тіла.

Ворскла розписала нічию з Металістом 1925 – повітряна тривога зруйнувала переможні плани Скрипника і Ко

Про Сефері я вже втомився говорити. Якщо він не забиває, то вже ніхто не заб'є. Це той хлопець, який був у хороших футбольних школах, грав у Тирані, вступає за збірну. Ми тільки раді, що вони взагалі погодилися приїхати в Україну в такій ситуації", – поділився Скрипник в коментарі прес-службі Ворскли.

Нагадаємо, що полтавці розписали безгольову нічию з Металістом 1925 та залишились на 9 місці в УПЛ з 20 очками в активі.

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