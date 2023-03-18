"У 2019 році я їздив в Іспанію на стажування до Леванте. Мені запропонував Олег Смалійчук, який в Карпатах працював, президентом чи ким. У нього в Іспанії є агенство, він там живе.

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Поміж цим скажу, що він також воював. Не знаю, чи зараз воює. Він був на фронті, постійно підтримували зв'язок. Смалійчук повернувся з Іспанії сюди до Львова і пішов сам, 100% знаю.

І навіть поранення отримав. Не знаю, чи зараз він повернувся, чи ні. Я з ним спілкувався дуже довго. Як би про нього не говорили, але ця людина захищала Україну зі зброєю в руках", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Олег Смалійчук став співвласником Карпат у травні 2020 року, придбавши частку Петра Димінського. В липні команда була виключена з УПЛ (за відмову їхати в Маріуполь, що стало другою неявкою на матч). У серпні 2020-го "леви" заявились на Другу лігу, завершили сезон на останній сходинці і заявили про розформування команди.

До слова, у січні Смалійчук був помічений разом з Віктором Циганковим на матчі Жирони.

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