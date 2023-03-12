Легіонер киян Фран Соль, який на правах оренди виступає у другому за силою іспанському дивізіоні, записав до свого активу черговий м'яч.

Іспанія, Сегунда, 31-й тур

Лас-Пальмас – Малага – 2:2

Голи: Вієра, 5 (п.), Пехіньйо, 75 – Соль, 19 (п.), Кальво, 87

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У черговому турі Малага на виїзді розписала нічию з Лас-Пальмасом. Один з лідерів першості вийшов вперед вже на 5-й хвилині. В середині тайму форвард "анчоусів" Фран Соль відповів влучним пострілом з пенальті. На 72-й хвилині нападника Динамо замінили і Малага знову пропустила. Однак, наприкінці матчу їй вдруге вдалось відігратись і здобути таке важливе очко у боротьбі за виживання.

До слова, після 31-го туру Малага у турнірній таблиці Сегунди йде у зоні вильоту (20 сходинка і 26 пунктів). Лас-Пальмас на 1 бал відстає від лідера – Ейбара.

Нагадаємо, угода Соля з Малагою (за яку він у 26 матчах забив 4 голи і віддав 1 асист) чинна до кінця сезону. Контракт форварда з Динамо спливає 31 грудня 2023 року.

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