Лісабонський Спортінг приймав лондонський Арсенал Олександра Зінченка у першому матчі за вихід у чвертьфінал Ліги Європи. Звіт та огляд дуелі читайте на Футбол 24.

Емоційний дебют Зінченка у старті в ЛЄ

Обидва колективи голодні до тріумфів на євроарені: востаннє "каноніри" вигравали Кубок володарів кубків у 1994-му, а "леви" – цей же трофей ще 30 роками раніше. У першій дуелі 1/8 фаворитами, безперечно, були підопічні Артети.

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Іспанський тренер випустив Олександра Зінченка. Для українця це всього другий поєдинок у Лізі Європи та перший зі старту. "Каноніри" очікувано захопили ініціативу. Перший напівмомент мав Мартінеллі, але кіпер на місці. За господарів відповів Гонсалвеш, який обійшов Саліба, але не докрутив у дальній кут.

Контроль лондонців дав результат. Вієйра подав з кутового, а Саліба відкрив рахунок. Та в цей момент "героєм" став Зінченко. Українець боровся з суперником у штрафному, легко поклав його на газон і замість того, щоб бігти святкувати з партнерами, пробував з'ясувати з ним стосунки. За нього заступився капітан Коатес. Суддя заспокоїв обох "гірчичниками".

3 players around him, Zinchenko fears no one #COYG pic.twitter.com/wRIzmQMjH3 — Martinelli Madness ️ (@cfet13) March 9, 2023

Спортінг успішно огризався

Наступна дія від 26-річного українця – доволі ефектна. Він взявся виконувати штрафний з метрів 25-ти. Перший удар – у стінку, другий парирував Антоніо Адан. До цього часу Олександр майже не мав роботи в обороні. Але ситуація змінилась.

Спортінг провів кілька атак, зокрема й флангом нашого земляка, і заробив право на кутовий на 35 хвилині. Едвардс ідеально подав, а Інасіу, позбувшись опіки, легко переправив м'яч у ворота. Завершилась перша 45-хвилинка обміном гострими моментами – постріл Едвардса здалеку Тернер перевів на кутовий, Адан вибив сферу з самісінької лінії воріт після удару Джаки.

Другий тайм розпочався за лекалами першого. Перевага "канонірів" та небезпечні удари від Мартінеллі (після подачі Зінченка), Джаки, Вієйри. Проте вони пропустили на 55 хвилині. Едвардс у штрафному віддав між Джакою та Зінченком, удар Гонсалвеша відбив Тернер, але Паулінью був першим на добиванні.

Арсенал не спромігся на переможний камбек

Гра розкрилась, команди трохи грали без центра поля. Фантастично не забив Мартінеллі, який протягнув сферу зі своєї половини, обійшов половину команди суперника, включно з кіпером, але в останній момент Сен-Жюст у підкаті вибив. Вже у наступній атаці Арсенал досягнув бажаного. Джака пробив здалеку, м'яч влучив у Моріту, повністю змінив траєкторію й влетів у ворота. 2:2! Артета одразу ж зняв Зінченка, випустивши Томіясу.

Варто зауважити, що після цього гра трішки заспокоїлась, але перевага англійців збереглась. Вони, щоправда, діяли майже без емоцій і якогось натхнення, тому й гостроти як такої не було. На переможний камбек Арсенала не вистачило. Фінальний свисток зафіксував яскраву нічию. Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ на Емірейтс відбудеться рівно за тиждень, 16 березня. Початок о 22:00 за Києвом.

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