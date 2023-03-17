Головний тренер Челсі Грем Поттер на клубному заході виступив перед вболівальниками.

Наставник "синіх" розповів про свій план на найближчі дні. Перед вболівальниками Челсі Поттер оголосив, що його ціль – перемога в Лізі чемпіонів.

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"Ми спробуємо перемогти Евертон, потім подивимося жеребкування, а потім спробуємо виграти цю кляту Лігу чемпіонів", – оголосив тренер Челсі на клубному заході.

Окрім лондонського клубу, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшли Реал, Інтер, Наполі, Мілан, Манчестер Сіті, Баварія та Бенфіка. Жеребкування чвертьфінальних матчів відбудеться 17 березня.

We will try and beat Everton, take the draw and then we will try and win the fucking champions league!



️ Graham Potter

️ @DremGetsTickets#CFC #ChelseaFC pic.twitter.com/DrQsbBJM3w — We've Won It All (@cfcwonitall) March 16, 2023

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