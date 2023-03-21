"Матвієнко мав серйозну пропозицію з Англії, але ми його не відпустили. По-перше, вважаємо, що він коштує більше. По-друге, він є лідером Шахтаря та збірної України, він – майбутнє нашого клубу та національної команди.

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Тому ми поважатимемо кожну пропозицію, що надходить щодо футболіста, й розглядатимемо або трансфер гравця, або підписання нового контракту. Можливо, у майбутньому надійде краща пропозиція і він опиниться в одному з топ-чемпіонатів Європи.

Сьогодні Микола Матвієнко багато дає Шахтарю, поводиться дуже професіонально. Він є прикладом для молодих футболістів: за всі роки у клубі в нього немає жодного вилучення. І цей контракт є нагородою йому як футболісту, як людині, як професіоналу", – цитує Срну сайт донеччан.

Нагадаємо, Микола є вихованцем "гірників", за першу команду дебютував у 2015-му. Відтоді награв 157 поєдинків (26 цього сезону) й виграв 8 трофеїв. Взимку його активно хотів підписати Брайтон Роберто Де Дзербі, але 20 мільйонів євро не влаштували Шахтар.

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