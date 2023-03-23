Казахстан і Словенія зустрілися в першому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація. 1 тур

Група H

Казахстан – Словенія – 1:2

Голи: Самородов, 24 – Брекало, 47, Віпотнік, 78

Честь відкривати кваліфікацію на Євро-2024 випала Казахстану і Словенії, які в Астані зіграли перший поєдинок відбору. У складі гостей вийшов екс-динамівець Беньямін Вербіч, який останнім часом частіше потрапляє у скандали, ніж проявляє себе на футбольному полі.

Вже на перших хвилинах Словенія втратила Міху Блажича. Центральний захисник дуже швидко отримав пошкодження на штучному газоні і залишив поле. Казахстан більше йшов вперед і відкрив рахунок в середині тайму. На 24-й хвилині Максим Самородов з меж воротарського головою замкнув подачу з флангу. М'яч від поперечини влетів у сітку воріт Облака – перший забитий м'яч у відборі. Цей гол 20-річного форварда став єдиним до перерви.

Одразу після поновлення гри словенці відігралися. Брекало, який вийшов замість травмованого Блажича, замкнув подачу кутового. На екваторі другого тайму Вербіч, який більше розмахував руками, ніж грав у футбол, залишив поле.

Ближче до кінця гри балканці почали активніше йти вперед і досягли свого на 78-й хвилині. Жан Віпотнік, який теж з'явився на заміну, ударом у дотик вразив лівий кут воріт Шацького.1:2 – вольова виїзна перемога балканців. У господарів був момент вже у компенсований час, але Облак врятував.

Наступний матч Казахстан зіграє 26 березеня вдома проти Данії. Словенія того ж дня прийме Сан-Маріно.