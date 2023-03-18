Степаненко – про 1:7 з Фейєнордом: "Завжди пишаюсь Шахтарем"
Капітан "гірників" Тарас Степаненко підбив підсумки євросезону для донеччан.
"Місце, де перебуває твоя найбільша біль – це також відправна точка, де живуть твої великі можливості!
Ван Ністелрой: Довелося двічі терти очі, коли побачив рахунок матчу Шахтаря з Фейєнордом
Я завжди пишаюсь своєю командою, і так буде завжди – в перемогах і поразках, на вершині або на дні. Завжди разом, тільки вперед. Дякую, командо, за цей євросезон. Тільки Шахтар, тільки перемога", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Шахтар дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, де у боротьбі за чвертьфінал поступився Фейєнорду з загальним рахунком 2:8 і вилетів з подальшого розіграшу турніру.
Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан