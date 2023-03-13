"Ми впевнено переграли суперника, без шансів. Навіть не можу пригадати якийсь момент у них, лише один удар був, здається. Всі вийшли в гарному настрої, тому є справедлива перемога і закономірний рахунок.

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Як вдалося відновитися після складної дороги? Поспали трохи. Основним було – стримати емоції і не розпилюватися на скарги. Сильні команди грають за будь-яких умов, а в нас є достатньо футболістів, які можуть замінити і допомогти. Хлопці вийшли, ми додали і забили ще. Ми – команда, і щоб стати чемпіонами, потрібно вміти проходити через такі важкі ситуації, як була зараз. На цьому етапі ми гарно справляємось", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок ознаменувався скандалом: "гірники" просили криворіжців перенести гру до Львова, аби спростити логістику (вже 16 березня донеччанам належить зіграти матч-відповідь Ліги Європи у Роттердамі), однак Кривбас відповів відмовою. Після гри Ігор Йовічевіч не захотів потиснути руку Юрію Вернидубу, а той, у свою чергу, звинуватив Шахтар у "скигленні".

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