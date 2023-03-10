У четвер, 9 березня, капітан Шахтаря зіграв проти Фейєнорда в Лізі Європи (1:1). Цей матч для Степаненка став 380-м у футболці донецького клубу. Про це на своєму сайті повідомили "гірники".

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У рейтингу гравців за всю історію клубу півзахисник посідає п'яту сходинку. Він обійшов голкіпера Юрія Дегтерьова, який виступав за Шахтар в 70-х роках, та зіграв в 379 зустрічах. Попереду Степаненка, окрім Даріо Срни (536), Михайло Соколовський (485), Сергій Ященко (444), та Андрій Пятов (481).

Тарас Степаненко грає у складі Шахтаря з 2010 року. Він дебютував в поєдинку Суперкубка України проти Таврії, в якому "гірники" здобули перемогу з рахунком 7:1. Разом із командою півзахисник ставав 8 разів чемпіоном України.

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